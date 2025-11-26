Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli olan ve uzman çavuşluktan memurluğa geçtiği öğrenilen H.T., saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı.

Binadan gelen tek el silah sesinin ardından bölgeye çok sayıda Özel Hareket polisi sevk edildi. Okulun etrafı boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirilirken, D.B.'nin de yakınları üniversiteye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

5 saati bulan görüşmelerin sonunda H.T.'yi ikna çabaları sonuç verdi. H.T. silahı ile güvenlik güçlerine teslim olurken, rehine kadın memur da sağ olarak kurtarılarak tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili H.T. gözaltına alınırken, Vali Aydın Baruş üniversiteye gelerek yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü bugün merkez kampüslerinde yaşanan silahlı rehine olayı ile ilgili "Rehin alınan personelimiz güvenlik şekilde kurtarıldı" açıklaması yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada "Üniversitemizde bugün yaşanan ve hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz üzücü rehine olayı, ilgili birimlerimizin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rehin alınan personelimiz herhangi bir sağlık sorunu olmaksızın güvenli bir şekilde kurtarıldı. Olayın hemen ardından güvenlik güçlerimiz ve üniversitemiz yönetimi gerekli tüm tedbirleri almış, süreç titizlikle yönetilmiştir. Yaşanan olay nedeniyle duyduğumuz derin üzüntüyü kamuoyuyla paylaşırken, sürecin sağlıklı şekilde sonuçlanmasına katkı sunan tüm güvenlik birimlerimize ve personelimize teşekkür ederiz" denildi.