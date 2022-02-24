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İkna çalışmaları sonucu PKK'lı 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 17:05 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 17:15
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022'den bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya yükseldi.

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