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İkna çalışmaları sonucu teslim olan PKK'lı terörist ailesiyle buluşturuldu

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist, ailesiyle buluşturuldu. Açıklama Van Valiliği'nden geldi.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 10:20 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:20
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen, 2014, 2015 yıllarında Van ve Şırnak ilinden PKK/KCK terör örgütüne katılan ve Irak ülkesinde faaliyet yürüten 3 bölücü terör örgütü mensubunun Silopi sınır kapısında teslim olması sağlandı. Bu çalışmalar sonucunda 2015 yılında örgüte katılan ve ikna edilerek teslim olanlardan bir örgüt mensubu bugün ailesiyle buluşturuldu."

Annesi, babası ve dedesiyle Edremit İlçe Jandarma Komutanlığında buluşturulan örgüt mensubunun katıldıktan sonra terör örgütünün gerçek yüzünü gördüğünü ve duyduğu pişmanlığı anlattığı ifade edilen açıklamada, "İkna olup teslim olduktan sonra devletin şefkatli yüzünü ilk andan itibaren gördüğünü ifade eden örgüt mensubu, diğer örgüt mensuplarının da devletin bu sıcak yüzünü görmeleri ve ailelerine kavuşmaların için teslim olmaları çağrısında bulundu." denildi.

Valilik açıklamasında, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

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