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İkna sonucu teslim olan kadın terörist Mardin'de ailesiyle buluştu

Mardin Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist ailesine kavuştu.

AA23 Eylül 2021 Perşembe 14:32 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 14:32
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce koordineli yapılan ikna çalışmaları sonucu, 1999 yılından beri terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren A.G, kaçarak 19 Eylül'de Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan A.G, işlemlerinin sürdüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde kız kardeşi ile buluşturuldu.

Yıllar sonra gerçekleşen buluşmada duygulu anlar yaşandı.

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