15 Şubat 2021 Pazartesi 13:01 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:01

İkranur neden öldü? sorusu yeniden gündeme geldi. İkranur Tirsi cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Giresun'un Bulancak ilçesinde Haziran ayında evinin yakınındaki bahçede kaybolduktan 3 gün sonra cesedi bulunan İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyordu. Olayla ilgili şüpheli 7 kişiden İkranur'un amcası S.T. (14) ile halası A.T. (20), adliyeye sevk edildi. İşte İkranur cinayeti ile ilgili son dakika haberi...

İKRANUR TİRSİ CİNAYETİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ

İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. DHA'nın haberine göre; Jandarma Genel Komutanlığı Suç Araştırma Timi, Denizli'den gelen Jandarma Suç Araştırma Timi ve Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İkranur'un amcası, dedesi, halaları ve kuzeni olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

İkra Nur'un ölümüne dair yapılan incelemelerde küçük kızın nasıl öldüğüne dair araştırmalar aylardır sürerken, İkranur Tirsi'nin katilinin amcası olduğu şüpheleri üzerinde duruluyor. Peki İkranur neden öldü? İşte İkranur Tirsi cinayetine dair son dakika haberi...

İKRANUR NEDEN ÖLDÜ?

Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyü Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede geçen yıl 27 Haziran günü saat 18.00 sıralarında, 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti.

Küçük İkranur geri dönmeyince, kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan Tirsi ailesi, kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur, 3 gün sonra evlerinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi'nde ölü bulundu.

BOĞULARAK ÖLDÜ!

İkranur'un neden öldüğü hakkında olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Tirsi'nin cesedinin çürümeye evrilmesinden dolayı kaybolduğu gün öldüğü, küçük kızın boğulduğu, deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması nedeniyle küçük İkranur'un derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde durulmuştu.

İKRANUR'UN CİNAYET ŞÜPHESİNE ARAŞTIRMA

İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur'un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesi yapılacak.

20 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINMIŞTI

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyordu. Bu kapsamda köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor. İkranur'un amcası daha önce Müge Anlı'da açıklamalarda bulunmuş, kızı son gören kişi olmasıyla birlikte şüpheleri üzerine çekmişti. İkranur'un amcası, yaptığı açıklamalarda küçük kızın annesini bırakan arabanın farklı bir yerden döndüğünü açıklamıştı.

İKRANUR'UN AMCASI VE HALASI ADLİYEDE

Sır perdesinin aralanması için jandarma ekipleri, İkranur Tirsi'nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cuma günü 7 kişiyi gözaltına aldı. Küçük kızın dedesi, amcası, 3 halasının da yer aldığı 7 kişinin, sorgusu tamamlandı. Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, küçük kızın amcası S.T. ile halası A.T., adliyeye sevk edildi.