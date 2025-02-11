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İl genelinde okullar tatil edilecek mi? İstanbul Valiliği açıklama yaptı

İstanbul sabah saatlerinden itibaren kar yağışının etkisi altına girdi. İstanbul Valiliği, şehir genelinde eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı. Yağış nedeniyle Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar, Başakşehir, Sultangazi, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerinde okullar tatil edildi. Öte yandan Meteoroloji, İstanbul'un kuzeybatısında akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi.

AA11 Şubat 2025 Salı 11:00 - Güncelleme:
İl genelinde okullar tatil edilecek mi? İstanbul Valiliği açıklama yaptı
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Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Sultangazi'de araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 7 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi, Beykoz, Avcılar ve Arnavutköy, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL, TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ'NDE AKŞAM SAATLERİNDE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 santimetre, yükseklerinde 15 santimetre) kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ KAR GEÇİŞLERİ UYARISI

AKOM, yarın kentte kuvvetli kar geçişlerinin etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, merkezin son hava tahmin raporuna göre, kar yağışının yarın sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nın Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlamasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nın Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde yoğun kar geçişleri yaşanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Kentin Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiği belirtilen açıklamada, kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında değişmesinin, gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verilerine göre, hava sıcaklıklarının şubat ayı ortalamasının 3 ila 6 derece altında seyredeceğinin öngörüldüğü vurgulandı.

Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulunulan açıklamada, zorunlu olmadıkça özel araç kullanımından kaçınılması ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

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