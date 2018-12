İl içi öğretmen ataması başvuru sonuçları MEBBİS öğretmen girişi son dakika il içi atama sonuçları sorgula meb.gov.tr

Öğretmen atamaları MEB son dakika haberleri! İl içi öğretmen ataması başvuru sonuçları açıklandı mı? MEB öğretmen ataması son dakika il içi atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Öğretmenlerin il içi alan değişikliği sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmenlerin il içi alan değişikliği atama başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek? Tüm illerin il içi atama kontenjan listesi nelerdir? sorularına ilişkin araştırmalar sürüyor. Türkiye genelinde 12-18 Aralık tarih aralığında gerçekleştirilen öğretmenlerin il içi alan değişikliği başvurusunun ardından gözler sonuç aşamasına çevrildi. Görev yaptığı alan dışında farklı bir alanda daha mezuniyeti bulunan veya öğrenimi dışında farklı alanlarda görev yapan öğretmenlerin merakla beklediği il içi alan değişikliği sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği süreç dahilinde açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması sürecini 24-26 Aralık tarihlerinde tamamlandı. İl içi alan değişikliği ile görev yapmakta oldukları alan haricinde farklı bir alana geçiş yapmak isteyen Milli Eğitim Bakanlığı personelleri, geçtiğimiz hafta müracaatlarını tamamlamıştı. Öğretmen atamaları MEB son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019 şubat ayında 20 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bakan Selçuk ‘'Bakanlığımızca 2019 yılı Şubat ayında 20 bin öğretmenin atanması planlanmıştır. Daha sonraki yıllar için bir planlama yapılması mümkün olamamaktadır. Kontenjanlar ise öncelikle öğretmen istihdamında güçlük çekilen yerler olmak üzere, ihtiyaç olan alanlardaki doluluk oranları dikkate alınarak belirlenmektedir'' dedi.



ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Adayların ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve yapılan ön başvuruların incelenerek eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince sistem üzerinden uygun olanların onaylanması sürecini 12-18 Aralık tarihlerinde tamamlayan Milli Eğitim Bakanlığı, tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması sürecini 24-26 Aralık tarihlerinde tamamlayacak.



Atamalar ise 28 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Bu sonuçların ardından görevden ayrılma ve başlama aşaması 18 Ocak 2019 - 4 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.



Alan değişikliği işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre değiştirilmek istenilen alanlarda açık norm kadro ilan edilen eğitim kurumlarına yapılacak. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacak. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.



Sonuçlar, "http://personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.



Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecek. Ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların alan değişikliği iptal edilecek.



Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri, sistem üzerinden il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek.

Öğretmenlerin her yıl tekrarlanan yer değiştirme işlemlerinden birisi olan MEB Öğretmen İl İçi Yer Değiştirme işlemleri ile ilgili takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bakanlığın kişisel twitter hesabından yayınlandı. İl içi atama yapmak için gereken şartlar ve ayrıntılar yayınlanacak kılavuz ile belli olacak.





2019 yılı öğretmen yer değiştirme ve atama hareketliliğinin ilk adımlarından olan "öğretmenlerin il içi yer değiştirme ve atama" işlemleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığından duyuru yapıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemleri için başvuru detayları belli oldu. MEB, internet sitesi üzerinden il içi değiştirme başvurusuna ilişkin bir duyuru yayınladı.



Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemleri için başvurular 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak olup atamalar 29 Mayıs 2019 tarihindedir. İlişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

İL İÇİ ATAMA İPTALİ NASIL OLUR



İl içi atama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ataması çıkan öğretmenler, okulların kapanmasıyla birlikte 8 Haziran'da okullarından ilişiğini kesebilece. İl içi atama sonucu kararnameler 8 Haziran Cuma günü il milli eğitim müdürlükleri tarafından okullara gönderilecek. İl içi ataması çıkan ancak atamasını iptal ettirmek isteyen öğretmenler ilişik kesmeden iptal gerekçelerini sunarak bulundukları kuruma başvuruda bulunsunlar ancak il içi isteğe bağlı atama iptali çok düşük bir ihtimaldir.



İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME İÇİN ŞARTLAR NELER OLACAK



1- Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek öğretmenlerden 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.



2- Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;



a) 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dâhil 3 yıl görev yapanlar,



b) 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan bulundukları eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,



c) 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.



3-Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğünü tamamlayacak olanlar istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir.



4- Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;



a) Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,



b) Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,



c) Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.



HİZMET PUANLARI BAZ ALINACAK



5- İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, 25 Mayıs 2018 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.



6- Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.



7- Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır; ancak, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir.



8- Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.



9- Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.



10- İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.



11- İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama dönemimde;



a) Atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.



b) İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Başvuru yaparken öğretmenlerin, bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.



12- Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecektir.



13- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2018 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 01 Ekim 2018 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.



14- İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında, daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.



15- Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecektir.



16- Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecektir.



17- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve “Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.



18- Spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.



19- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.



20- Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde il içi yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.



21- İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.



22- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır.



MEBBİS GİRİŞ EKRANI MEBBİS'E GİRİŞ NASIL YAPILIR?



Öncelikli adım MEBBİS'E mebbis.meb.gov.tr üzerinden giriş yapmaktır. Eğer şifreniz yoksa önce talep formu doldurmanız gerekir. Şifre ve kullanıcı adınız varsa MEBBİS modüllerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ancak Mebbis şifre ve kullanıcı adınız yoksa aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çevrimiçi olarak internet üzerinden sunduğu hizmetlerin araştırma, geliştirme ve hizmete sunulması işlemleri MEBBİS'te MEBBİS Modüller üzerinden gerçekleştirilir



MEBBİS MODÜLLERİ



Devlet Kurumları Modülü: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kurumların açma, kapama, dönüştürme ve kurumlara ait tüm bilgi düzeltme, kuruma alttür ekleme işlemleri yapılmaktadır. Kurumların hareketlerini izlemek bu modül tarafından yapılmaktadır. Yani bir kurum açıldıktan sonra o kurumun hangi işlemlerden geçtiği ne zaman eğitime ara verildiği, ne zaman kapandığı, ne zaman adının, türünün, bağlı olduğu genel müdürlüğünün, yerleşim yerinin değiştiği gibi bilgilere bu modül tarafından kolaylıkla erişilebilmektedir.



Hukuk Takip Sistemi Modülü: MEBBİS modülü altında bakanlığımıza açılmış hukuki davaların önemli bilgilerinin kaydedildiği ve takibinin yapıldığı program. Hukuksal olarak belirtilen kriterlerde istatistiksel bilgi ve rapor almayı sağlayan DYS senkronizasyonu olan bir programdır.



Denetim Planlama Modülü: İl Maarif Müfettişleri Başkanlıklarınca yürütülecek olan denetleme sürecine ait planlama, süreç, raporlama ve istatistik aşamalarının gerek il gerekse Bakanlığımız Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca sürdürülebildiği, anlık olarak izlenebildiği bir modüldür.



Kitap Seçim Modülü: Ücretsiz ders Kitaplarının kurumlar tarafında seçilmesi, il ve ilce tarafından kontrol edilip bakanlık tarafında ihalesı yapıldıktan sonra yayınevi ve yüklenici işlemleri ile dağıtım noktalarına gönderilmesi ve elektronik muayene kabullerinin sistem tarafından yapılması işlemlerini içeren modüldür.



Sosyal Tesisler Modülü: MEB bünyesindeki sosyal tesislerin (eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, sportesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesisler) mizan bilgilerinin aylık takibini sağlayarak KBS sistemine aktarılmasına yardımcı olmaktadır.



Kurum Standartları Modülü: Temel Eğitim Kurumlarının Standartlarının tespit edilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılan modüldür.



MEİS Modülü: Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın her yıl illerden istediği istatistikî bilgilerin internet üzerinden elde edilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Öğretmenevleri Faaliyet Modülü; Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ile Sosyal Tesislerin gelir-gider tablosu veri girişi, kurum istatistik ve istatistik onay işlemlerinin yapıldığı sistemdir.