İl içi öğretmen ihtiyaç listesi 2019 açıklandı mı? MEB öğretmen il içi yer değiştirme nasıl yapılır? Sorularına il içerisinde atama bekleyen öğretmenler tarafından yanıt aranıyor. İl içi atama bekleyen öğrenmeler için stresli bekleyiş yarın yani 22 Mayıs 2019 tarihi ile sona eriyor. Mazerete bağlı yer değişiklikleri ise bugün yani 21 Mayıs itibari ile başladı. 21-24 Mayıs tarihleri arasında başvurularını ilkatama.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 29 Mayıs 2019 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Peki, başvuru nasıl yapılacak? İşte öğretmen il içi atama sorgulama ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde…

İHTİYAÇ LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

İl içi tayin başvurusu için ihtiyaç kontenjanları her il için ayrı ayrı il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinde açıklanıyor.

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

İl içi yer değiştirme başvuruları 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak; atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 29 Mayıs 2019 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama döneminde;

a) Atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

b) İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

İl içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunacak öğretmenlerin, bu hususları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.