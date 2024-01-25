İl Jandarma Komutanı Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Kaya, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1606'ncı gününde devam ediyor.

Tümgeneral Yıldırım ve Kaya, oturma eylemini sürdüren anneleri ziyaret ederek, onlarla görüştü.

Her zaman annelerle beraber olduklarını aktaran Yıldırım, annelerin yanında olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Diyarbakır'da huzur ortamının hakim olduğunu kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Başımızın üstünde yeriniz var. Sizlerle beraber adım atacağız. Diyarbakır anneleri Allah'ın izniyle ağlamayacak. Bakın Diyarbakır'ımızda şu an huzur ortamı var. Huzur ortamının devam etmesini istiyoruz. Hepiniz benim annemsiniz, sizleri seviyoruz. Örgüt şu an bozulma noktasına geldi, dağılmaya başladı. Bu çocuklara önce ulaşalım. Hep beraber bu çocukları Allah'ın izniyle getireceğiz. Siz üzülmeyin. Bundan sonra annelerin gözünde yaş istemiyorum. Biz mücadelemizi yapıyoruz ve sizlerle omuz omuzayız."

Yıldırım, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan tüm çocukları geri getireceklerini, hainlere müsaade etmeyeceklerini anlattı.

Diyarbakır'daki huzurun devam edeceğini dile getiren Yıldırım, "Allah şahittir, bu evlatlarımızın hepsini getireceğiz. Biz sizlere güveniyoruz, sizler de bizlere güvenin. Allah bu ülkede anneleri ağlatmasın. Bu örgütü sıfır noktasına getirdik, bu ülkede sıfırlara indiler. Sizlerin sayesinde de inşallah iyice dağılacaklar. Haklı davanızın peşinden koşun ki başka Diyarbakır anneleri ağlamasın. Sadece sizin değil, Diyarbakır'ın tüm çocukları bizim çocuklarımız. Hepsi bizim evladımız, hiçbirine bir şey olmasın, yüreğimiz o şekilde yanmasın." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Yıldırım, geçen yıl Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocuk olmadığını bildirdi.

Yıldırım, "Bunu hep beraber alkışlayalım. Allah'a şükür, iradeli olan Diyarbakırlı kardeşlerimiz, artık bu teröre destek vermiyor. Örgütün zaten beli kırılmış durumda. Bir terörist kalıncaya kadar bu ülkenin mücadelesi devam edecektir. Biz evlatlarımızı getirelim istiyoruz, kandırılmış evlatlara kavuşalım istiyoruz. Örgütün hali kalmadı. Örgüt bitme noktasına geldi." dedi.



- "BÜYÜK BİR CESARET GÖSTEREREK, DEVLETİMİZİN YANINDA, HAİNLERİN KARŞISINDA OLDUNUZ"

İl Emniyet Müdürü Kaya ise son terörist etkisiz oluncaya kadar mücadelelerinin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sizin o kocaman yüreklerinizle, devletin gücü birleştikten sonra bırakın bölücü hain terör örgütünü hiçbir güç karşımızda duramaz. Meslek hayatım boyunca, bu hain örgütün açmış olduğu çok acılı hikayelere şahit oldum. Bu çadırda da birebir sizlerin acılarına tanıklık ediyorum. İnşallah bu gözyaşınız diner, evlatlarınıza sağ salim kavuşursunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın dediği gibi, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, bu terörü bitirmede azimli ve kararlıyız. İnşallah sonları geldi, devletimiz, milletimiz güzel günlere kavuşacak."

Diyarbakır başta olmak üzere bütün ülkenin, huzur, refah, esenlik şehri olacağını vurgulayan Kaya, annelerin eyleminin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Kaya, "Büyük bir cesaret göstererek, devletimizin yanında, hainlerin karşısında oldunuz. Bir ihanet şebekesiyle karşı karşıyayız. Köklerini kazımakta kararlıyız. Yeter ki sizler bizlere moral ve destek verin. Bir ve birlikte olalım. Analar ağlamasın, babalar evlat hasreti çekmesin, ay yıldızlı bayrağımız göklerde ebediyen dalgalansın, devletimiz baki olsun, milletimiz huzurlu ve mutlu olsun." diye konuştu.