15 Ekim 2025 Çarşamba
  • İl Milli Eğitimden cuma namazı kararı! Öğrencilere kolaylık sağlanacak
Güncel

İl Milli Eğitimden cuma namazı kararı! Öğrencilere kolaylık sağlanacak

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, cuma namazı kılmak isteyen lise öğrencilerine kolaylık sağlanması için ilçe milli eğitim müdürlüklerine talimat yazısı gönderdi.

15 Ekim 2025 Çarşamba 18:30
Alınan bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi ve özel tüm liselerde öğrenim gören öğrencilerin cuma namazı ibadetlerini yerine getirmelerine yönelik kolaylık sağlanması için bir talimat yayımladı.

İstanbul'daki tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, uygun mescit bulunmayan okullarda koordinasyonun ilçe milli eğitim müdürlüklerinin din öğretimi şubeleri aracılığıyla yürütülmesi istendi.

İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNDEN HASSASİYETLE HAREKET ETMELERİ İSTENDİ

Talimatta, uygulamanın Anayasa'nın din ve vicdan hürriyetini içeren 24. maddesi kapsamında değerlendirildiği belirtilerek, okul idarelerinin bu hassasiyetle hareket etmeleri gerektiği ifade edildi.

Yazıda, ilgili okul müdürlüklerine gerekli bilgilendirmelerin yapılması, uygulamanın takip edilmesi ve koordinasyonun sağlanması hususunda ilçe müdürlüklerinden hassasiyetle hareket etmeleri istendi.

