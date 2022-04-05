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İlaçlama yapan ekipler ihbar etti! Göl kenarında ceset bulundu

İstanbul Avcılar'da Küçükçekmece Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğu ve ne zamandan bu yana burada bulunduğuna ilişkin araştırmalara devam ediliyor.

DHA5 Nisan 2022 Salı 14:30 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 14:30
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ilkbahar aylarına girilmesi nedeniyle sinek ilaçlaması yapmak üzere Firuzköy Mahallesi'ne geldi.

Karada ve suda gidebilen amfibi araçla göl kıyısında ilaçlama yapmaya başlayan ekipler saat 10.30 sıralarında bataklık alanda erkek cesedi bulunca polise haber verdi.

Savcının talimatı ile ceset çıkarılarak gerekli inceleme ve otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Cesedin kime ait olduğu ve ne zamandan bu yana burada bulunduğuna ilişkin araştırmalara devam ediliyor.

  • Küçükçekmece Gölü
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