İlaçlarda zam oranı açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaçlarda zam oranının yüzde 26.4 olarak uygulanmasına karar verildiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaçlarda zam oranının yüzde 26.4 olarak uygulanmasına karar verildiğini söyledi.
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