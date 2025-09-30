İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2025 Salı / 8 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5882
  • EURO
    48,8413
  • ALTIN
    5170.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İlan Resmi Gazete'de: 14 sözleşmeli personel alınacak
Güncel

İlan Resmi Gazete'de: 14 sözleşmeli personel alınacak

Ticaret Bakanlığı 14 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

AA30 Eylül 2025 Salı 09:04 - Güncelleme:
İlan Resmi Gazete'de: 14 sözleşmeli personel alınacak
ABONE OL

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre söz konusu personel, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak.

Bu kapsamda, Bakanlıkça sözlü ve uygulamalı sınav gerçekleştirilecek. Sınavların sonucuna göre 14 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvurular, dijital ortamda 6-17 Ekim döneminde yapılabilecek. Sınava katılmak isteyen adaylar e-Devlet'te "https://kariyerkapisi.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak adaylar, başarılı olanların listesi ile alım sürecine ilişkin tüm bilgiler Bakanlığın internet adresi (www.ticaret.gov.tr) ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden görüntülenebilecek.

İlanda, başvuru şartları, adaylarda aranan nitelikler, istenen belgeler de yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta dehşet anları! Facianın eşiğinden sönüldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.