  İlan Resmi Gazete'de: Hazine ve Maliye Bakanlığı muhasebat kontrolörü alacak
Güncel

İlan Resmi Gazete'de: Hazine ve Maliye Bakanlığı muhasebat kontrolörü alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 stajyer muhasebat kontrolörü istihdam edecek.

AA28 Kasım 2025 Cuma 11:16 - Güncelleme:
İlan Resmi Gazete'de: Hazine ve Maliye Bakanlığı muhasebat kontrolörü alacak
Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebat Kontrolörleri Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 stajyer muhasebat kontrolörü alınacak.

Adaylar, giriş sınavı başvurusunu 22-31 Aralık tarihlerinde elektronik ortamda "e-Devlet veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden tamamlayabilecek.

Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün internet sitesinden ilan edilecek.

Giriş sınavı, 7-8 Şubat 2026 tarihlerinde yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremeyecek.

