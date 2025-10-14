İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2025 Salı / 22 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,837
  • EURO
    48,4455
  • ALTIN
    5528.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İlan Resmi Gazete'de... İstanbul Kalkınma Ajansı personel alıyor
Güncel

İlan Resmi Gazete'de... İstanbul Kalkınma Ajansı personel alıyor

İstanbul Kalkınma Ajansı, 8 uzman ve üç destek personel alımı gerçekleştirecek.

AA14 Ekim 2025 Salı 09:39 - Güncelleme:
İlan Resmi Gazete'de... İstanbul Kalkınma Ajansı personel alıyor
ABONE OL

Ajansın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ajans endüstri, makine, çevre, bilgisayar, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, işletme, matematik, iktisat, maliye, grafik, görsel iletişim ve halkla ilişkiler gibi bölümlerden mezun 8 uzman ile üç destek personeli istihdam edecek.

Uzman adaylarında, İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari C düzeyine karşılık gelen puan, Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) alanlarına göre en az 80 puan almış olma şartı aranıyor.

Destek personeli adaylarının ise KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Adaylar, başvurularını "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden 18 Kasım saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar 9 Aralık'ta ilan edilecek, mülakat tarihleri ise ayrıca duyurulacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.