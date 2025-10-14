İlan Resmi Gazete'de... İstanbul Kalkınma Ajansı personel alıyor

Ajansın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ajans endüstri, makine, çevre, bilgisayar, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, işletme, matematik, iktisat, maliye, grafik, görsel iletişim ve halkla ilişkiler gibi bölümlerden mezun 8 uzman ile üç destek personeli istihdam edecek.

Uzman adaylarında, İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari C düzeyine karşılık gelen puan, Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) alanlarına göre en az 80 puan almış olma şartı aranıyor.

Destek personeli adaylarının ise KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Adaylar, başvurularını "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden 18 Kasım saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar 9 Aralık'ta ilan edilecek, mülakat tarihleri ise ayrıca duyurulacak.

