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İLBANK'tan 7 milyon liralık hibe desteği! Çorum'un tarihi çarşıları yenilendi

İller Bankası Genel Müdürlüğünün (İLBANK) sağladığı 7 milyon liralık hibe desteğiyle Çorum'daki tarihi çarşılar restore edildi.

AA31 Ocak 2025 Cuma 11:15 - Güncelleme:
İLBANK'tan 7 milyon liralık hibe desteği! Çorum'un tarihi çarşıları yenilendi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İLBANK, iki etap olarak gerçekleştirilen Çorum Tarihi Çöplü Arastası ve Dikiciler Arastası Restorasyonu ile Saat Kulesi Çevresi Cephe Sağlıklaştırma projelerine 7 milyon lira hibe desteği sağladı.

Çorum'un tarihi dokusunu canlandırmanın amaçlandığı projeler kapsamında, yıpranan tek ve çift katlı yapılar yaklaşık bir yılda aslına uygun şekilde yenilendi.

Bölgedeki elektrik direkleri yer altına alınırken, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilendi, doğal gaz hattı döşenerek arastadaki dükkanlara doğal gaz da bağlandı.

Sokak altyapısı ve üstyapısı modernleştirilen proje alanı, hem yayaların hem de esnafın kullanımına uygun hale getirildi.

Yapılan düzenlemelerle esnafa daha sağlıklı ve işlevsel ticaret alanı sunulurken yenilenen çarşıların bölge turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

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