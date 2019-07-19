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İlber Ortaylı: Ahali ile yüz göz olmayın

Adalet Bakanlığı desteğiyle Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen söyleşide, Prof. Dr. İlber Ortaylı 23. dönem hakim ve savcı adayları ile bir araya geldi.

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Tarih profesörü Ortaylı, hukuk eğitiminin önemine vurgu yaparak adaylara tavsiyelerde bulundu. Hukuk eğitiminin önemine işaret eden Ortaylı, iyi hukukçu, iyi hakim ve savcı olmanın iyi eğitimden geçtiği kadar kişinin kendisini geliştirmesiyle de ilgili olduğunu kaydetti. “Bir kere dosyanızı mutlaka okuyacaksınız. Dosyayı okumadan bu iş olmaz” diyen Ortaylı şunları aktardı:
 
TARİH OKUYUN EDEBİYATI ÖNDE TUTUN
 
“Ahali ile yüz göz olmayacaksınız. Mahalli halktan birinin düğününe bile gitmeyeceksiniz. Mesleki başarıya ulaşabilmek için hukuk tarihi ve edebiyatın çok iyi bilinmesi gerekir. Tarih okuyun ama ön planda okumanız gereken edebiyattır. Yabancı dil bilmeniz gerekir. Enternasyonal olmak zorundasınız. Başkalarını dinlemek ve anlatmak zorundasınız” Ortaylı, hakim ve savcı adaylarına sosyal medya uyarısında da bulundu. Sosyal medya aracılığıyla insanların hukukunun çiğnendiği, yalan haberlerin yayıldığını söyleyen Ortaylı, “Sizin mesleğinizin en büyük düşmanlarından birisidir” dedi.
 
Yenişafak'ın haberine göre, söyleşinin sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Ortaylı’ya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir tarafından anı hediyesi takdim edildi.

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