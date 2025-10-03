İSTANBUL 24°C / 16°C
  İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı: ''Durumu kritik'' iddialarına kızından ilk açıklama
Güncel

İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı: ''Durumu kritik'' iddialarına kızından ilk açıklama

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiası kızı Tuna Ortaylı Kazıcı tarafından sosyal medya paylaşımıyla yalanlandı.

3 Ekim 2025 Cuma 00:53
İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı: ''Durumu kritik'' iddialarına kızından ilk açıklama
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiasıyla çeşitli sosyal medya hesaplarında ve haber sayfalarında gündeme düşen iddia, Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı Kazıcı tarafından sosyal medya paylaşımıyla yalanlandı. Kazıcı yaptığı paylaşımda babasının ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattığını ancak kalp krizi geçirmediğini söyledi. Açıklamanın tamamı şu şekilde yapıldı.

"Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattı hepsi bu. Şu anda gece 12:00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz."

