İlber Ortaylı: Sığınmacıları atalım diyorlar, neyi atıyorsun?

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, A Haber'e konuk oldu.

Suriye ve Ortadoğu coğrafyasının tarihini hatırlatan İlber Ortaylı, Suriye ve Irak diye birer devletin tarihte yer almadığına dikkat çekti. Ortaylı sığınmacılar konusunda ise "Hepsini atalım diyenler var. Neyi atıyorsun? Bunların içinde Uygur, Afgan var. Türkmen var, Arap var. Sen çıkıp diyorsun ki hepsini atalım." ifadelerini kullandı.

Ortaylı'nın açıklamaları şöyle:

Suriye devamlı göçmen veren bir yerdir. Osmanlı döneminde de böyledir. Suriye'ye hükmeden 60 yıldır Nursilerdir. Bunlar Fransa'da harp okuluna gittiler.

Suriye ordusu bir milis ordusudur. Harp kabiliyeti yoktur. Arap dünyası da bizim anladığımız anlamda açık demokrasiye geçiş yoktur. Bir çırpıda ülkelerini terk ettiler. Biz savaş istemeyiz ama savaştan da korkmayız.

"TARİHTE SURİYE VE IRAK DİYE DEVLET YOK"

Tarihte Suriye ve Irak diye bir devlet yoktur. Suriye, Osmanlı'nın Şam vilayetiydi. Suriye'de bir kavga var, Türkiye bunlara kapı açtı ve aldı. İçlerinde Türkmenler de vardır. Bayır Bucak Türkmenleridir. Savaş döneminde (sığınmacılar) özellikle defans durumuna geçerek doğum oranını artırır.

'HEPSİNİ ATALIM' DİYENLER VAR, NEYİ ATIYORSUN?

Başımızda bir mülteci sorunu var. 'Hepsini atalım' diyenler var. Neyi atıyorsun? Bunların içinde Uygur, Afgan var. Türkmen var, Arap var. Sen çıkıp diyorsun ki hepsini atalım diyor.

"SIĞINMACILARI NE ATALIM, NE DE HEPSİNİ TUTALIM"

Burada Suriyelilerin kaçı nasıl gider? Ne bunları atalım ne bunların hepsini tutalım. Çok mühim sorunlar. Türkiye'de toprak ve mesken satılamaz ecnebi tebaaya. Mesken bunalımı oluşturacak bir imkan verilemez. İktisadi bir hareket için bu yapılabilir. Sahillerin korunması gereklidir.

Nüfusun entegrasyonundan söz edemeyiz. Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var yaşlanıyoruz. Bizi kültürel azınlıklarımız koruyacak.

Afganlar olmasın diyenler var? Senin bağında bahçende meyveyi kim toplayacak Hayvanlara kim bakacak?