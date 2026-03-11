İSTANBUL 15°C / 6°C
İlber Ortaylı yoğun bakımda

Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor. Ortaylı'nın sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği öğrenildi.

11 Mart 2026 Çarşamba 13:35
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ailesi tarafından, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

78 yaşındaki Ortaylı, tarihçi kimliğinin yanı sıra popüler kültür ve tarih eserleriyle geniş kitlelere hitap etti.

Tarih bilgisinin yanı sıra kültürel birikimi ve kendine has hitabet tarzıyla Türkiye'de önemli bir yere sahip olan yazarın öne çıkan eserleri arasında "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin İzinde" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" yer alıyor.

