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İlber Ortaylı'dan CHP'ye sert sözler: Atatürk'ün kurduğu parti ortada yok

Tarihi seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen CHP'de yaşanan kavgalar sürüyor. Mağlubiyet üstüne mağlubiyet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, gelen ‘istifa' çağrılarını duymazdan gelerek hem parti tabanının hem de seçmenin tepkisini çekti. Son olarak ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “CHP beni ilgilendirmiyor. Atatürk'ün kurduğu CHP ortada yoktur. Bize eli mahkum demek istiyorlar” diyerek eleştiride bulundu.

23 Eylül 2023 Cumartesi 18:26 - Güncelleme:
İlber Ortaylı'dan CHP'ye sert sözler: Atatürk'ün kurduğu parti ortada yok
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından yaşanan değişim tartışmaları sürüyor. Üst üste alınan yenilgilere rağmen koltuğu bir türlü bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, gelen 'istifa' çağrısına kulaklarını tıkadı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Genel Başkan adaylığını açıklamasıyla rekabet iyice kızıştı. Her fırsatta Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduklarına vurgu yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve yol arkadaşlarına karşı seçmen bile umudunu kaybederken tepki üstüne tepki yağdı.

Son olarak ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, CHP'de yaşanan koltuk savaşını yorumladı. Kafa TV'nin YouTube kanalında yayınlanan programa katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de CHP yönetimini sert sözlerle hedef aldı.

"CHP BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Oldukça sert konuşan İlber Ortaylı, "CHP beni ilgilendirmiyor. Benim için Atatürk'ün kurduğu CHP ortada yoktur. Olması da gerekmiyor. Çünkü o bir kurucu partidir. Kurucu partinin kendine göre kurucu kadroları vardır ve ona hizmet eden kadroları vardır. Bunun ilelebet devam etmesi beklenmez. Ama bu hale gelmesi de beklenmez. Bir otobüs iyi işlemiyorsa müşteri bir kez ona mahkumdur. İkincisinde o müşteriler başka bir şey bulurlar. Bize eli mahkum demek istiyorlar. Çok ayıp, ben olsam atarım onları partiden. Biz sizi sevmeye mecbur muyuz" çıkışı yaptı.

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