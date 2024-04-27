İlber Ortaylı'dan tepki çeken Ayasofya açıklaması! Haddini aştı

Müjdat Gezen'in YouTube'daki programına konuk olan Tarihçi Yazar İlber Ortaylı, misafir öğrencilerden gelen restorasyon soruları üzerine Ayasofya ile ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu.

İlber Ortaylı haddini aşarak Fatih'in emaneti Ayasofya'ya dil uzattı



Müjdat Gezen'in YouTube'daki programına konuk olan Tarihçi Yazar İlber Ortaylı, misafir öğrencilerden gelen restorasyon soruları üzerine Ayasofya ile ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/iEzlPukC7z — Star Gazetesi ���� (@stargazete) April 27, 2024

İLBER ORTAYLI HADDİNİ AŞTI

Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi'ne "Namaz kılmak için gudubet bir bina" diyen İlber Ortaylı, " 'Ayasofya'da tuvaletler yapalım', Allah cezanı versin senin. Buraya adam girmez, buraya 3 milyon ibadet 3 milyon turist girmez kardeşim. Sultanahmet'te namaz kılınır, Ayasofya'da kılınır mı? Gudubet bir bina namaz kılmak için. Hiçbir ciddi Müslüman yatıp kalkıp secde edip rükuya varıp 5 vakit namaz kılan adam orada kılmaz, adamın ruhunu karartıyor o yapı." ifadelerini kullandı.

"BURASI SANA GÖRE DEĞİL. BURA KAPATILIR"

Müjdat Gezen ise "Zaten 150 metre mesafede en güzel Blue Mosque." diye konuştu. Ortaylı ise "Açarsın Blue Mosque, gök önünde şey önünde... Burası sana göre değil. Bura kapatılır. Buranın yıllık kapasitesi 20-30 bin kişidir. Devlet reisleri, ruhaniler, talebeler, bunları etüt eden... Ne işi var ya? Ayasofya'yı herkes bilecek diye bir şey var mı? Kabe'nin içine herkes giriyor mu bütün Müslümanlar? Etrafında dönüyor." şeklinde sözlerini sürdürdü.

