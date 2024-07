Milli futbolcu Merih Demiral'ın Avusturya'ya attığı golün ardından "Bozkurt" işareti yaparak sevinmesinin ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. Demiral'ın sevinci sonrası UEFA Milli oyuncuya 2 maç men cezası verdi. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da Demiral ile başlayan 'Bozkurt' tartışmaları hakkında da "Türk milleti için mühim ve manalı bir sembol. Tarihi derinliği var. Millî Mücadele'de de sembol olarak var. Atatürk de bozkurt sembolünü benimserdi." ifadelerini kullandı.

"ABDESTSİZ BİRİNİN NAMAZ KILMASI GİBİ"

Akşam Gazetesi Yazarı Dr. Taceddin Kutay Ortaylı'nın bu sözlerine 24 TV ekranlarında Murat Özer'in moderatörlüğünde yayınlanan "Esas Mesele" programında tepki gösterdi. Kutay, Ortaylı'nın 'Filistin'i sattılar' sözlerini hatırlatarak, "İlber Ortaylı'nın değerlendirmeleri abdestsiz namazı kılanın, namazı gibidir. Müthiş konuşuyor ama İlber Ortaylı bir kere abdestini bozdu. Önce git kırklan hoca. Biz millet olarak bir tane adam dışında herkesi yok görüyoruz. Şu günlerde de İlber Ortaylı diye bir figür yarattık. 'Filistin topraklarını sattılar' dediği andan itibaren benim için itibarı yoktur." dedi.

"ORTAYLI TASDİK EDİYORSA BOZKURT İYİDİR DİYORUZ"



Kutay, sözlerini şu ifadelerle sürdürü:

Her zıkkımı bilen bir adam olduğu için, her şeyi ona soran bir ortam var. Memlekette ne hocalarımız var ama ne garip ki her mevzu İlber Ortaylı'ya soruluyor. Eğer Ortaylı, tasdik ediyorsa 'bozkurt' iyidir diyoruz.

"ORTAYLI ABDESTİ BOZDU"

Benim için bozkurt konudaki kanaati, Filistin için belirttiğim beyanlarından sonra milletimiz hakkında en olumlu cümleleri dahi olsa bile kıymeti yoktur. İlber Ortaylı'nın değerlendirmeleri abdestsiz namazı kılanın, namazı gibidir. Müthiş konuşuyor ama İlber Ortaylı bir kere abdestini bozdu. Önce git kırklan hoca.