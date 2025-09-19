İlçe çöp içinde CHP'li başkan lüks derdinde! Yıllık 3,3 milyona makam aracı

Maaş alamayan işçilerin iş bıraktığı, sokaklarında çöp dağlarının oluştuğu Konak'ta CHP'li başkana aylığı 276 bine makam aracı kiralandı.

İzmir'de çöp sorunu yaşanan ilçelerin başında Konak geliyor. Konak sakinleri tüm yazı çöp dağları ile geçirirken belediye bütçe ve işçilerin maaşlarını geç almasından kaynaklanan eylemleri gerekçe gösterdi. Vatandaşa hizmet veremeyen Konak Belediyesi'nde tepki çeken bir araç kiralama sözleşmesi yapıldı.

Belediye, CHP'li Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu için makam aracı kiraladı. Lüks Volvo XC60 cipin aylık kira bedeli ise 276 bin TL olarak belirlendi.

Piyasa değeri 4.5 ila 5 milyon TL arasında değişen araca ödenen aylık kira bedeli dikkat çekti.

Aynı marka aracın piyasadaki kira ücretlerinin iki katından fazla olması tepkilere neden oldu.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Konak sakinleri başkanın lüks araç kiralarken kendilerinin ise çöp dağları arasında yaşamasına isyan etti.

Konak Belediyesi'nde Mer-Bel A.Ş.'de çalışan işçilerin maaş ve sosyal hak alacakları nedeniyle başlattığı eylemler, ilçede çöp dağlarının oluşmasına sebep olmuştu.

İşçilerle yapılan anlaşma sonrası eylemlerin bitmesiyle çöpler kısa süre toplandı. Ancak son haftalarda Konak'ta yeniden çöp dağları oluştu.

