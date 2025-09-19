İSTANBUL 25°C / 17°C
Güncel

İlçe çöp içinde CHP'li başkan lüks derdinde! Yıllık 3,3 milyona makam aracı

İşçi eylemleri ve çöp dağları ile gündem olan CHP'li İzmir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kendine lüks makam aracı kiraladı. Çöpleri toplamaya bütçe ayıramayan belediyenin kasasından araç için her ay 276 bin TL ödenecek.

19 Eylül 2025 Cuma 07:49
İlçe çöp içinde CHP'li başkan lüks derdinde! Yıllık 3,3 milyona makam aracı
ABONE OL

Maaş alamayan işçilerin iş bıraktığı, sokaklarında çöp dağlarının oluştuğu Konak'ta CHP'li başkana aylığı 276 bine makam aracı kiralandı.

İzmir'de çöp sorunu yaşanan ilçelerin başında Konak geliyor. Konak sakinleri tüm yazı çöp dağları ile geçirirken belediye bütçe ve işçilerin maaşlarını geç almasından kaynaklanan eylemleri gerekçe gösterdi. Vatandaşa hizmet veremeyen Konak Belediyesi'nde tepki çeken bir araç kiralama sözleşmesi yapıldı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Belediye, CHP'li Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu için makam aracı kiraladı. Lüks Volvo XC60 cipin aylık kira bedeli ise 276 bin TL olarak belirlendi.

Piyasa değeri 4.5 ila 5 milyon TL arasında değişen araca ödenen aylık kira bedeli dikkat çekti.

Aynı marka aracın piyasadaki kira ücretlerinin iki katından fazla olması tepkilere neden oldu.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Konak sakinleri başkanın lüks araç kiralarken kendilerinin ise çöp dağları arasında yaşamasına isyan etti.

Konak Belediyesi'nde Mer-Bel A.Ş.'de çalışan işçilerin maaş ve sosyal hak alacakları nedeniyle başlattığı eylemler, ilçede çöp dağlarının oluşmasına sebep olmuştu.

İşçilerle yapılan anlaşma sonrası eylemlerin bitmesiyle çöpler kısa süre toplandı. Ancak son haftalarda Konak'ta yeniden çöp dağları oluştu.

