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İlçe Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi... İtiraz sonrası Şanlıurfa'daki 'oy yakma' skandalında yeni gelişme

DEM Parti'nin kazandığı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde AK Parti'ye verilmiş oy pusulalarının yakıldığı ortaya çıkmıştı. Oy yakma görüntülerine ilişkin itirazlar sonrası Hilvan İlçe Yüksek Seçim Kuruluk kararını açıkladı.

IHA3 Nisan 2024 Çarşamba 11:33 - Güncelleme:
İlçe Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi... İtiraz sonrası Şanlıurfa'daki 'oy yakma' skandalında yeni gelişme
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Resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti'nin kazandığı Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimlerin yenilenmesine neden olan oy yakma olayının görüntüleri ortaya çıktı.

Hilvan İlçe Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti'nin belediye başkanlığını kazandığı Hilvan'daki seçimlerin tekrarlanmasına karar verdi. Kurul, seçim günü Gençlik Merkezini basan bir grubun 5 sandığın tutanağının yakılması, bir sandıkta ise yaşanan kavga sonrası görevlilerin salonu terk etmesi nedeniyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, yaşanan olayın seçim sonucunu direkt etkilediği belirtilerek iptal edilmesine karar verildi. İptal edilen seçimin ise 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

OY YAKMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Gençlik Merkezini basan AK Partili bir grubun DEM Parti görevlisini darp ettikten sonra polisleri de geçerek içeri girdikleri ve oy pusulaları ile tutanakları yaktıkları iddia edildi. Bir diğer görüntüde ise AK Partili adayın yeğeni ile iki belediye çalışanının çöp konteynırına attıkları bazı kağıtları ateşe verdikleri ve bunların da oy pusulası olduğu iddia edildi.

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