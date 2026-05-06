İlçede azalan nüfus alarma geçirdi! AK Partili belediyeden örnek adım

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026-2035 yıllarını "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak belirlediğini hatırlattı.

Belediye Meclisinin 4 Mayıs'ta gerçekleşen toplantısında bu konuya ilişkin bazı kararlar aldıklarını belirten Yalçuva, ailelerin üçüncü çocuğuna 50, dördüncü çocuğuna 100, beşinci çocuğuna 150, altıncı çocuğuna ise 200 bin lira vereceklerini bildirdi.

İlçe nüfusunun azalmaması gerektiğini vurgulayan Yalçuva, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla ilgili '8 çocuk olursa belediyede iş vereceğiz, 10 çocuk olursa da sıfır araba vereceğiz.' dedim. Dediğimiz doğru. Aile Teşvik Programı kapsamında yapılacak. Kumru'muz her yönüyle, dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, bilgi, becerisiyle örnek bir ilçe. İlçenin nüfusu 33 binden 28 bine düşünce biz de belediye meclis üyelerimizle birlikte ortak bir karar aldık. Tabii her şey kanuna uygun ve projemizi açıkladık."

Yalçuva, amaçlarının ilçede azalan nüfusun tekrar artmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

