  • İlçede azalan nüfus alarma geçirdi! AK Partili belediyeden örnek adım
İlçede azalan nüfus alarma geçirdi! AK Partili belediyeden örnek adım

Ordu'nun Kumru ilçesinde azalan nüfusun artırılması amacıyla Belediye Meclisi tarafından ailelere üçüncü ve sonrasında doğacak her çocuk için maddi destek sağlanması kararı alındı.

AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 16:37
Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026-2035 yıllarını "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak belirlediğini hatırlattı.

Belediye Meclisinin 4 Mayıs'ta gerçekleşen toplantısında bu konuya ilişkin bazı kararlar aldıklarını belirten Yalçuva, ailelerin üçüncü çocuğuna 50, dördüncü çocuğuna 100, beşinci çocuğuna 150, altıncı çocuğuna ise 200 bin lira vereceklerini bildirdi.

"HER ŞEY KANUNA UYGUN VE PROJEMİZİ AÇIKLADIK"

İlçe nüfusunun azalmaması gerektiğini vurgulayan Yalçuva, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla ilgili '8 çocuk olursa belediyede iş vereceğiz, 10 çocuk olursa da sıfır araba vereceğiz.' dedim. Dediğimiz doğru. Aile Teşvik Programı kapsamında yapılacak. Kumru'muz her yönüyle, dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, bilgi, becerisiyle örnek bir ilçe. İlçenin nüfusu 33 binden 28 bine düşünce biz de belediye meclis üyelerimizle birlikte ortak bir karar aldık. Tabii her şey kanuna uygun ve projemizi açıkladık."

Yalçuva, amaçlarının ilçede azalan nüfusun tekrar artmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

