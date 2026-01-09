İSTANBUL 9°C / 6°C
Güncel

İlçede okul mağduriyeti! CHP'li belediyenin engeli Bakanlık onayıyla bozuldu

AK Parti Bornova İlçe Başkanı Cihan Dağlıer, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin depreme dayanıksız olduğu için yıkıldıktan sonra inşaat için ruhsat başvurusunda bulunulan okulun yapımına engel olduğunu savundu. Dağlıer, 'AK Parti olarak konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ilettik. Bakanımızın onayıyla okulun yapı ruhsatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlendi' dedi.

9 Ocak 2026 Cuma 13:57

Dağlıer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars Halil Atilla İlkokulu'nun depreme dayanıksız olduğu için 2023'te yıkıldığını anımsattı.

Milli Eğitim Bakanlığının aynı alana 16 derslikli modern bir okul binasının yapılması için gerekli çalışmaları başlattığını aktaran Dağlıer, okul inşaatının İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü tarafından il yapım programına alındığını, 2024 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan vaziyet planı ve mimari uygulama projelerinin de ön onay alınmak üzere Bornova Belediyesine sunulduğunu bildirdi.

Okul binasına ilişkin yapı ruhsatı başvurusunun Bornova Belediyesine yapıldığını anlatan Dağlıer, şunları kaydetti:

"Söz konusu okul binası ilimizin 2025 yılı yapım programı kapsamında yer almakta olup yapımı için bakanlık onayıyla gerekli ödenek de sağlandı. Ruhsat başvurularına rağmen Bornova Belediyesi tarafından sürecin bilinçli şekilde uzatılması ve ruhsatın çıkarılmaması yıkılan okulda eğitim gören ve farklı okullara yerleştirilen öğrencilerimizle bölgedeki öğrenciler açısından ciddi mağduriyetlere, aynı zamanda zaman kaybına ve kamuya ilave ekonomik yüke neden oldu. Ruhsat işlemleri uzadığı ve bu yönde olumlu bir dönüş olmadığı için AK Parti olarak konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ilettik. Bakanımızın onayıyla okulun yapı ruhsatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlendi."

İhalede son aşamaya gelindiğini dile getiren Dağlıer, Bornova Belediyesinin olumsuz tutumuna rağmen 16 derslikli okulun yeniden yapılacağını sözlerine ekledi.

