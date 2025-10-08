Üsküdar Belediyesi tarafından satın alınan Valide Sultan Gemisi ise yıllarca her siyasi partiden, her görüşten insanlara Boğaz'ın eşsiz görselini sundu.

CHP TAHRİBATI

Ancak 2024 yılında gerçekleşen seçimlerden sonra CHP yönetimine geçen Üsküdar Belediyesi'nde tahribat yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar temizlik, altyapı ve kamu hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle belediye yönetimine tepkilerini iletirken, Üsküdar'ın dokusu durumunda bulunan Valide Sultan Gemisi'nde ise farklı bir formata geçildi.

BOĞAZ TURUNDA REZALET

Üsküdar Belediyesi tarafından, "Boğaz'da Gezmeyen Kalmasın" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında bir grup Üsküdarlıya Boğaz turu yaptırıldı. Daha sonra hareketli müzikle birlikte bir kadın ve bir erkek dansçı, yolcuların arasında kurulan sahnede performans sergilemeye başladı. Valide Sultan Gemisi'nde sergilenen dans gösterisi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

"CHP TOPLUMU KÖKLERİNDEN KOPARMA PROJESİDİR"

Görüntülerin gündem olmasının ardından bir açıklama da önceki dönem belediye başkanı Hilmi Türkmen'den geldi. Sosyal medya hesabından görüntülere sert tepki gösteren Türkmen, "CHP toplumu kültürsüzleştirme, köklerinden koparma projesidir." ifadelerini kullandı.

"HAZIRI TÜKETMEYE Mİ GELDİNİZ SİZ"

Hilmi Türkmen, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Sahnedeki 2 arkadaşı eleştirimden ayrı tutuyorum, kendilerince eğleniyorlar, samimiyetle söylüyorum, konu onlar değil! Konu CHP'dir. CHP; toplumu kültürsüzleştirme, köklerinden koparma projesidir. Bu gemide yüksek lisanslı rehberlere tarih anlattırdık. Çocuklara derslik yaptık. Bilim Üsküdar'ı kapat, Nevmekan'ı kapat, Çocuk Köyü'nü kapat, bir kültür merkezi gibi çalışan Valide Sultan Gemisi'ni eğlence merkezine dönüştür. Bu hayata yemeğe, içmeye, dans edip eğlenmeye, hazırı tüketmeye mi geldiniz siz!"