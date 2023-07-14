İSTANBUL 38°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2023 Cuma / 26 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1962
  • EURO
    29,4475
  • ALTIN
    1649.91
  • BIST100
    6414.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İleri teknolojiye sahip ''Otağ'' orman yangınlarında aktif rol aldı
Güncel

İleri teknolojiye sahip ''Otağ'' orman yangınlarında aktif rol aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Otağ' gibi ileri teknolojiye sahip insanlı keşif uçaklarının orman yangınlarında aktif görev yaptığını belirterek, 'Yeşil Vatan'ımızı korumak için son dönemde Orman Genel Müdürlüğümüzün (OGM) envanterine kazandırdığımız kara ve hava araçlarımız gücümüze güç katıyor.' ifadesini kullandı.

AA14 Temmuz 2023 Cuma 14:42 - Güncelleme:
İleri teknolojiye sahip ''Otağ'' orman yangınlarında aktif rol aldı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, OGM'nin orman yangınları ile mücadeledeki hava filosunun en önemli unsurlarından olan insanlı keşif uçağı "Otağ", İzmir-Torbalı ve Aliağa, Muğla-Milas ve Antalya-Kaş'taki orman yangınlarında önemli rol üstlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdiği, Bakanlığa bağlı, OGM'nin envanterine bu yıl giren yeni hava araçlarından olan "Otağ", başta orman yangınları olmak üzere deprem, sel gibi doğal afetlerin yanı sıra ormancılık ve tarımsal faaliyetlerde kullanılabilen ileri teknolojik sensör ve kameralı görev sistemlerine sahip bulunuyor.

Keşif uçağı, sensörler vasıtasıyla sayısal veri toplayıp bunları haritalandırabilen yüksek teknolojili görev sistemi özelliği de taşıyor. İnsanlı keşif uçağı, 100 bin hektar büyüklükte bir alanın yüksek çözünürlüklü ortofoto haritasını 30 dakikada üreterek uydu vasıtasıyla saha yöneticilerine aktarabiliyor.

Uçakta yer alan FLIR kamerasının hedef görüntüsü, koordinatlı şekilde 3 boyutlu araziye giydiriliyor. Böylece canlı takip mümkün olurken yanan alanlara ilişkin ölçümler de yapılabiliyor.

Dünyada Türkiye ile birlikte sadece 5 ülkede kullanılan "Otağ", İzmir-Torbalı ve Aliağa, Muğla-Milas ve Antalya-Kaş'taki orman yangınlarında aktif görev aldı. Bu yangınlarda, sahip olduğu teknoloji sayesinde, alevlerin ilerleyiş şekli, sıcak noktalar, duman altındaki yanan alanların konumlarını belirleyip orman yolları, kara birlikleri ve yangın araçlarının son konumlarını tespit eden Otağ, kara birliklerinin en kısa yoldan yönlendirilmesine yardımcı oldu.

- "KARA VE HAVA ARAÇLARIMIZ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küresel iklim değişikliğine bağlı orman yangınlarında dünya çapında artışlar meydana geldiğine dikkati çekerek, ülke olarak hem yangınların önlenmesi hem de erken müdahale amacıyla gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.

İleri teknolojiye sahip insanlı keşif uçağının orman yangınlarında aktif görev yaptığını vurgulayan Yumaklı, "Yeşil Vatan'ımızı korumak için son dönemde Orman Genel Müdürlüğümüzün envanterine kazandırdığımız kara ve hava araçlarımız gücümüze güç katıyor. Yeşil Vatan'ımızı koruyup daha da geliştirmek için çalışmalarımız artarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.