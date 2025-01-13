Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan "2025 Aile Yılı" ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hayat bizi bazen uzaklara götürür ama sofradaki yerimizi ve ailemizi unutturamaz. Aile, sevginin başladığı, güvenin büyüdüğü ve geleceğin şekillendiği yuvadır. Geçmişimiz, geleceğimiz ve en büyük mirasımızdır aile. Aile Yılı'mız kutlu olsun."

Hayat bizi bazen uzaklara götürür ama sofradaki yerimizi ve ailemizi unutturamaz.



Aile, sevginin başladığı, güvenin büyüdüğü ve geleceğin şekillendiği yuvadır.



Geçmişimiz, geleceğimiz ve en büyük mirasımızdır aile... #AileYılı'mız kutlu olsun. pic.twitter.com/sIUCIejPy3 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 13, 2025

Altun, paylaşımında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2025 Aile Yılı için hazırlanan videoya da yer verdi.