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İletişim Başkanı Altun: Bağımsız Filistin devleti kurulmazsa bölgede barış tesis edilemez

İstanbul'da İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Bağımsız Filistin devleti kurulmazsa bölgede barış tesis edilemez.' dedi.

24 Şubat 2024 Cumartesi 16:39 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Bağımsız Filistin devleti kurulmazsa bölgede barış tesis edilemez
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'da İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı açılışında konuştu.

Altun'un açıklamalarında satır başları;

* İsrail'in zulüm tarihi söz konusu olduğunda 7 Ekim'i bir milat bir nevzuhur hadise olarak görmek bir İllüzyondur, bir yanılsamadır.

* 7 Ekim ne bir milattır ne nevzuhur bir zulümdür ne de sebeptir. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden İsrail zulmü bir sonuçtur.

* Bağımsız Filistin devleti kurulmazsa bölgede barış tesis edilemez.

* İsrail'in suçlarını teşhis ederken onun arkasındaki karanlık mahfilleri de teşhis etmeliyiz.

* İsrail'in bu denli pervasızca hareket etmesinin başlıca sebebi uluslararası sistemin adaletsizliğidir.

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