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İletişim Başkanı Altun, Bakan Göktaş ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüştü.

AA28 Ocak 2025 Salı 23:10 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun, Bakan Göktaş ile bir araya geldi
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Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlü toplum, güçlü ailelerle mümkündür" anlayışıyla ailenin korunması, güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla ilan edilen "Aile Yılı"na büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bu doğrultuda toplumda farkındalığı artırmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda yürütülecek her türlü faaliyete destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Altun, "Bugün değerli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile gerçekleştirdiğimiz verimli görüşme için kendilerine teşekkür ediyoruz. Güçlü ailelerle daha da güçlenecek ülkemizin 'Aile Yılı' kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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