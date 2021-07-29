İletişim Başkanı Altun: Devletin tüm imkanları seferber edildi

AA 29 Temmuz 2021 Perşembe 17:55 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 17:55

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının, herkesin ciğerini yaktığını belirterek, yangınlar sırasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Fahrettin Altun, "Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız, devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız, sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir." bilgisini paylaştı.

Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar başlatıldığını kaydeden Altun, "Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız, yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.