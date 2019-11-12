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İletişim Başkanı Altun: Erdoğan-Trump görüşmesi en kritik toplantılardan biri

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin Türkiye-ABD ilişkilerinin en kritik toplantılarından biri olacağını vurguladı.

  • İHA
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin Türkiye-ABD ilişkilerinin en kritik toplantılarından biri olacağını söyledi. Altun, iki ülke arasındaki gerilim konularının başında gelen S-400 hava savunma sistemleri konusunda ise “Erdoğan ile Trump’ın bu konuda dürüst bir görüşme gerçekleştireceklerinden eminim. İki liderin kabul edilebilir ve uygulanabilir bir çözüm bulabileceğine inanıyorum” dedi.
 
Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye yaptığı ziyaretin önemine dikkat çekerek, “İki ülke ilişkilerinde çözülmesi gereken birçok konu bulunmaktadır. Bu konularda ilerleme kaydedilmemesi ve son iki yılda başka meselelerin de ortaya çıkmış olması, iki liderin kapsamlı değerlendirme ve tespitlerde bulunmasını gerektirmektedir” ifadelerini kullandı.
 
S-400’ler konusunda ABD’den gelen açıklamaları değerlendiren Altun, “Bu konudaki görüşümüzü birçok kez dile getirdik” derken, Türkiye’nin bir hava ve füze savunma sistemine acilen ihtiyacı olduğunu, bu konunun ilişkilerde zorluk çıkarmasını önlemek için potansiyel her çözümün ABD’ye sunulduğunu söyledi.
 
Altun, “Bu sistemin NATO sistemleriyle birlikte çalışabilirliği konusunda bir endişe vardı ve bu konuyu bazı teknik görüşmeler yoluyla ele alma isteğimizi dile getirdik. İkincisi, neden Patriot sistemlerini almadığımızla ilgili sorular vardı. Aslında, onları da satın almaya çalıştık ancak satış koşulları, özellikle teknoloji transferi gibi şartlarımızı yerine getirmiyordu. Ülkemizin jeopolitiği, birden fazla hava ve füze savunma sistemini gerektirmektedir. Ayrıca, Patriot sistemleri satın alabileceğimizi söylediğimizde, ABD S-400 sistemini satın almama şartını ekledi” diye konuştu.
 
"F-35’in kabiliyeti bizi de ilgilendiriyor"
 
S-400’ün F-35’ler üzerinde risk olup olmadığı konusunda Türkiye’nin ortak bir teknik çalışma grubu önerdiğini de anımsatan Altun, Türkiye’nin F-35 projesinin ortağı olduğuna kaydetti. Altun, bu savaş uçağının kabiliyetlerine gelebilecek potansiyel bir zararın, ABD’yi olduğu kadar Türkiye’yi de ilgilendirdiğini vurguladı.
 
Altun, “Ziyaretimiz sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump’ın bu konuda dürüst bir görüşme gerçekleştireceklerinden eminim. İki liderin kabul edilebilir ve uygulanabilir bir çözüm bulabileceğine inanıyorum” dedi.
 
Türkiye’nin F-35 programının dışında tutulmasının gerek programa, gerekse Türkiye-ABD savunma sanayisi ortaklığına yardımcı olmayacağının altını çizen Altun, ABD’den gelecek olası yaptırımlar konusunda da, “Böyle bir hareket tarzından, çok çeşitli konulardaki Türkiye-ABD iş birliğini yok etmeye kararlı olanlar dışında hiç kimse kazançlı çıkmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
 
Altun, ABD ile Suriye’de varılan mutabakat ve bundan sonrasına ilişkin Türkiye’nin beklentilerini yorumlarken de her iki ülke ile varılan anlaşmaların Türkiye’nin bölgeyi terörden arındırma hedefine ulaşması anlamında önem taşıdığını söyledi. Buna karşın YPG’nin bölgede faaliyetini sürdürdüğüne değinen Altun, Türkiye’nin bu örgütten gelebilecek saldırı ve provakasyonlara cevap vermekten geri durmayacağını kaydetti.
 
Trump’ın Suriye’deki petrol sahalarının korunacağı yönündeki mesajlarına da değinen Altun, "ABD’nin petrol sahalarını koruma ve gelirlerini YPG’ye aktarma kararı, uzun vadeli istikrarı ve bu bölgedeki farklı etnik ve dini grupların bir arada bulunmasını riske atmaktadır. Bu konunun detayları, Türkiye ve ABD Başkanları tarafından görüşülecektir” dedi.
 
Altun, Türkiye açısından ziyaret bağlamında bir diğer gündem maddesinin de FETÖ olduğunu belirtirken, "ABD, 2016’da gerçekleşen 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden bu yana bu cephede anlamlı bir aksiyon almamıştır. Türk kamuoyu bu konuda öfkelidir ve Türkiye sokaklarında insanlarla konuşursanız bunu hissedebilirsiniz” ifadelerini kullandı.
 
Altun, Türkiye’nin bu konuda müttefikinden destek beklediğini de sözlerine ekledi.

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