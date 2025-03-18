İletişim Başkanı Altun: Filistin er ya da geç özgürlüğüne kavuşacaktır

Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İsrail'in, amacının yalnızca kan dökmek, savaş ve işgal olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini ifade ederek, İsrail'in ateşkes anlaşmasını düzenli olarak ihlal ettiğine ve etnik temizlik faaliyetlerine devam etmek istediğine dikkati çekti.

İsrail'in uluslararası hukuku ve insanlık onurunu ısrarla hiçe saydığını vurgulayan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her ne kadar Batı medyası İsrail'in saldırılarını bir 'sürpriz' olarak lanse etse de bu duruma hiç şaşırmıyoruz. Zira bu saldırılar tam da İsrail'in soykırım politikasına uygun bir katliam. Sözde 'medeni dünya', on binlerce insanın katledilmesine göz yummaya devam ederken, İsrail'in sivilleri sistematik şekilde katletme kampanyasının bir sonraki aşamasına 'şaşırmış' gibi davranıyor. Batılı ülkelerin Tel Aviv'deki bu soykırımcı rejime maddi destek sağlamaya devam etmesi menfur bir durumdur. Söz konusu ülkelerin, İsrail'in eylemleri karşısında ahlaki bir duruş sergileyememeleri, insan hakları ve demokrasi hakkında söyledikleri her şeyi geçersiz kılacaktır. Batı'nın İsrail'e yaptırım uygulama konusunda sergilediği acziyet ve isteksizlik gerçekten dehşet verici bir hal almıştır."

- "FİLİSTİN ER YA DA GEÇ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAKTIR"

Filistinlilerin sömürgeci işgalcilere karşı verdikleri mücadelede her zaman büyük bir kararlılık ve direnç gösterdiğini belirten Altun, "Onların direniş ruhu asla kırılamayacak ve Filistinliler asla zalimlere boyun eğmeyecekler. Bunu İsrail hükümeti de çok iyi bilmektedir ve böylesi bir direniş karşısında çaresiz kalmaya mahkumdur." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik son saldırılarını şiddetle kınayan Altun, şunları kaydetti:

"Tüm zorluklara rağmen cesurca direnen Filistinli kardeşlerimizi selamlıyorum. Bilmelerini isterim ki bu zayıf, korkak ve güvensiz işgal rejiminin gerçekleştirdiği korkunç katliamlar karşısında gösterdikleri cesaret ve duydukları özgürlük özlemi, dünyadaki milyonlarca insana ilham veriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca belirttiği üzere savaş suçu işleyen İsrailliler insanlığın ortak vicdanıyla durdurulmalıdır. 'Medeni dünya' aklını başına toplayıp İsrail rejimini hesap vermeye zorlayarak ve iki devletli çözüm için baskı yaparak bu çılgınlığa bir son vermelidir. Biz Türkiye olarak, her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Zulme, baskıya ve işgale karşı durmaktan asla çekinmeyeceğiz. Filistin er ya da geç özgürlüğüne kavuşacaktır."

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