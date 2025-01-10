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İletişim Başkanı Altun, Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Basın mensuplarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek ve medya sektörünü destekleyecek yeniliklere öncülük etmek için çalışmaya devam edecek, gazetecilerimizin her zaman yanlarında olacağız' dedi.

IHA10 Ocak 2025 Cuma 16:38 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun, Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Altun mesajında, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında doğruluk, saygınlık ve hakikat çerçevesinde görev yapan kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

"HAKİKATİN IŞIĞINI TAŞIMAYA DEVAM EDEN TÜM GAZETECİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ulusal ve uluslararası alanda fedakârca çalışan basın mensuplarımızın, toplumsal bilincin yükselmesine ve sağlıklı bir iletişim kültürünün oluşmasına yaptıkları katkıları büyük bir takdirle karşılıyorum. Bu vesileyle, hakikatin ışığını taşımaya devam eden tüm gazetecilere teşekkür ediyorum" dedi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramında yüzlerce gazetecinin hayatını kaybetmesi ve pek çok gazetecinin yaralanmasının, herkesi derinden üzmekte olduğunu belirten Altun, çatışma bölgesindeki diğer sivillerin yanı sıra gazetecilerin hedef alınmalarını ve ayrım gözetilmeksizin katledilmelerini bir kez daha kınadıklarını kaydetti.

"GAZETECİLERİMİZİN HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ"

Görevleri başında vefat eden basın mensuplarına Allah'tan rahmet; yaralananlara acil şifalar dileğinde bulunan Altun, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, basın mensuplarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek ve medya sektörünü destekleyecek yeniliklere öncülük etmek için çalışmaya devam edecek; gazetecilerimizin her zaman yanlarında olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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