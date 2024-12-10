İletişim Başkanı Altun: Güçlü kılmak hepimizin ortak sorumluluğudur

Altun, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, bu günün, insanlığın ortak vicdanını yansıtan, adalet, eşitlik ve özgürlük ilkelerinin evrensel bir hatırlatıcısı olduğunu belirtti.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulüyle başlayan bu yolculuğun, insanlara her bireyin onurlu bir yaşam hakkına sahip olduğunu ve hiçbir ayrımcılığa uğramaması gerektiğini öğrettiğine dikkati çeken Altun, "Bugün, dünyada hala savaş, zulüm, yoksulluk ve ayrımcılıkla mücadele eden milyonlarca insanın sesi olmak, insan hakları mücadelesini daha da güçlü kılmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Özellikle mülteciler, savaş mağdurları ve toplumun kırılgan kesimlerinin temel haklarına erişimi, insanlık adına atılması gereken en önemli adımlardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, mazlumların yanında durarak ve uluslararası toplumun göz ardı ettiği sorunlara cesaretle eğilerek, insan hakları mücadelesinde öncü bir rol üstlendiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, adalet ve vicdan temelinde yürüttüğü politikalarla dünya kamuoyuna örnek olmaya devam etmektedir. Gazze'de yaşanan insanlık dramı, yakın tarihin en büyük trajedilerinden biri olarak hafızalarda yerini almıştır. İsrail, bu zulümlerinin hesabını er ya da geç verecektir. İsrail'in Gazze'deki soykırımında hayatını kaybeden Filistinlileri rahmetle anıyor, tarihin utanç sayfalarında yerini alan bu soykırımı lanetliyoruz.

Bu anlamlı günde, herkesin temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlandığı bir dünya hedefiyle, insan haklarına dayalı politikalar üretme kararlılığımız yakın ve uzak coğrafyamızdaki tüm mazlumların sesi duyulana dek sürecektir. İnsanlık onurunu yücelten, adaleti ve barışı savunan bir gelecek inşa etmek için mücadele etmeye devam edeceğiz."