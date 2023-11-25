İletişim Başkanı Altun: Hep birlikte, dünya üzerindeki zulüm çarkını yerle yeksan edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' (Stratcom Summit'23) kapanış oturumunda açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından satır başları;

"Küresel medya şirketleri bugün ne yazık ki, küresel adaletsizliği adeta kurumsallaştıran yapılara dönüşmüş durumdadır. Hep birlikte dünya üzerindeki zulüm çarkını, hakikat ve adalet odaklı bir anlayış ve mücadeleyle inşallah yerle yeksan edeceğiz. İçinde yaşadığımız hibrit tehditler çağında, hakikat mücadelesi vererek yalan endüstrisine galebe çalmak zorunda olduğumuza inanıyoruz. Hakikati, şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve güven inşasını ilke edinen bir stratejik iletişim vizyonunu kurumsallaştırmanın ve bu doğrultuda ölçüt ve standartlar geliştirmenin önemini vurguluyoruz.

Stratejik iletişim paydaşları olarak, hibrit tehditlere karşı bir mücadele kalkanı ve model uygulamalar geliştireceğimizi taahhüt ediyoruz."