İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2023 Cumartesi / 13 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8851
  • EURO
    31,6314
  • ALTIN
    1858.22
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Altun: Hep birlikte, dünya üzerindeki zulüm çarkını yerle yeksan edeceğiz
Güncel

İletişim Başkanı Altun: Hep birlikte, dünya üzerindeki zulüm çarkını yerle yeksan edeceğiz

'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin kapanış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Hep birlikte dünya üzerindeki zulüm çarkını, hakikat ve adalet odaklı bir anlayış ve mücadeleyle inşallah yerle yeksan edeceğiz.' dedi.

25 Kasım 2023 Cumartesi 18:28 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Hep birlikte, dünya üzerindeki zulüm çarkını yerle yeksan edeceğiz
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' (Stratcom Summit'23) kapanış oturumunda açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından satır başları;

"Küresel medya şirketleri bugün ne yazık ki, küresel adaletsizliği adeta kurumsallaştıran yapılara dönüşmüş durumdadır. Hep birlikte dünya üzerindeki zulüm çarkını, hakikat ve adalet odaklı bir anlayış ve mücadeleyle inşallah yerle yeksan edeceğiz. İçinde yaşadığımız hibrit tehditler çağında, hakikat mücadelesi vererek yalan endüstrisine galebe çalmak zorunda olduğumuza inanıyoruz. Hakikati, şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve güven inşasını ilke edinen bir stratejik iletişim vizyonunu kurumsallaştırmanın ve bu doğrultuda ölçüt ve standartlar geliştirmenin önemini vurguluyoruz.

Stratejik iletişim paydaşları olarak, hibrit tehditlere karşı bir mücadele kalkanı ve model uygulamalar geliştireceğimizi taahhüt ediyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.