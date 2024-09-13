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İletişim Başkanı Altun: Narin soruşturmasına halel getirecek yayınlardan uzak durulmalı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya hakkında açıklama yaptı. Medya kuruluşlarına çağrı yapan Altun, 'Narin soruşturmasına halel getirecek yayınlardan uzak durulmalı' dedi.

Star Gazetesi13 Eylül 2024 Cuma 18:27 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Narin soruşturmasına halel getirecek yayınlardan uzak durulmalı
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Narin cinayetine ilişkin paylaşımda bulundu. Altın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Narin'in babası ilk kez konuştu

"Ülke olarak ciğerimizi yakan Narin kızımızın katledilmesiyle ilgili adli soruşturmanın, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca gizliliğinin devam etmesine rağmen maalesef birçok ulusal medya organında konuya ilişkin son derece manipülatif, soruşturmaya zarar veren ve "reyting" odaklı olduğu anlaşılan sorumsuz yayınlar yapılmaktadır.

Bu yayınlarla alakalı sağduyulu vatandaşlarımız da ilgili kurumlarımıza çokça şikayette bulunmaktadır.

Vatandaşımızın aklıyla adeta alay edilen, konunun uzmanları olmamasına rağmen birtakım kişiler tarafından saatlerce olur olmaz mülahazalarda bulunulan, Narin kızımızın hatırasına saygının ve soruşturmanın selametinin tamamen göz ardı edildiği; izleyicisinin, okuyucusunun, dinleyicisinin yaşına bakılmaksızın yapılan bu yayınlarla ilgili en yakın takibi yapmakta olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yazılı, görsel, işitsel, dijiital ulusal ve yerel tüm medya kuruluşlarına, vatandaşlarımızı rahatsız eden ve titizlikle sürdürülen soruşturmaya halel getiren bu tür yayınlardan uzak durmaları çağrımızı yineliyor, her bir kuruluşun sorumlu ve etik yayıncılık ilkelerine azami ölçüde riayet etmelerini bekliyoruz."

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