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İletişim Başkanı Altun'dan Ayasofya mesajı: Ne yapsalar beyhude!

86 yılın ardından cemaatine kavuşacak olan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar son hızla sürerken, sevince gölge düşürmek isteyen bazı kesimlere seslenen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Ne yapsalar beyhude!” dedi.

23 Temmuz 2020 Perşembe 12:14 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 12:18
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Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açılıyor. İslam aleminin sevinçle karşıladığı kutlu haberin duyulmasının ardından Müslümanların dört gözle beklediği gün için geriye sayım başladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla sevince gölge düşürmeye çalışanlara seslendi. Altun, 

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