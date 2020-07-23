İletişim Başkanı Altun'dan Ayasofya mesajı: Ne yapsalar beyhude!

Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açılıyor. İslam aleminin sevinçle karşıladığı kutlu haberin duyulmasının ardından Müslümanların dört gözle beklediği gün için geriye sayım başladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla sevince gölge düşürmeye çalışanlara seslendi. Altun,
Birileri milletimizin Ayasofya heyecanına gölge düşürmek için canhıraş bir biçimde uğraşıyor.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 23, 2020
Ne yapsalar beyhude!
İçimiz içimize sığmıyor.
86 yıllık özlem bitiyor.
Dualar eşliğinde o mübarek Cuma vaktini bekliyoruz.
Binlerce kere hamdolsun!