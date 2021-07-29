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İletişim Başkanı Altun: Orman yangınlarıyla ilgili kapsamlı soruşturmalar başlatıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son günlerde ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili, 'Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir' dedi.

DHA29 Temmuz 2021 Perşembe 16:07 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 16:08
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir. Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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