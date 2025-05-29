Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'yi Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurladıklarını belirtti.

İstanbul'un fethini, adım adım hayata geçirdikleri güçlü Türkiye vizyonunun basamaklarından biri olan "enerji bağımsızlığı" hedefiyle, Türkiye'nin ilk Yüzer Üretim Tesisi Osman Gazi'nin İstanbul Boğazı'ndan geçişiyle kutladıklarını ifade eden Altun, Türkiye'ye yeni bir üretim kabiliyeti kazandıracak olan Osman Gazi'nin Boğaz'dan geçerek Filyos Limanı'na gittiğini aktardı.

Altun, İstanbul Boğaz'ından geçişi yaklaşık 11 saat sürecek Osman Gazi platformunun, 1 Haziran'da Filyos Limanı'na yanaşacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak olan Osman Gazi, Karadeniz'deki 20 yıllık görevi için 1 yıl sonra görev yerinde olacak. Osman Gazi yüzer doğal gaz üretim platformunda işlenen doğal gaz, 161 kilometrelik hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verilecek. 2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak olan Osman Gazi Platformu ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi 2 katına, günlük 20 milyon metreküpe çıkacak. Böylece ülkemizdeki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanmış olacak. Şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği üzere, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, engellemelere aldırmadan yola devam edeceğiz."

Altun, paylaşımında, Osman Gazi'nin uğurlanmasına ilişkin görüntülere de yer verdi.