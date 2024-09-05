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İletişim Başkanı Altun: OVP'nin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak ve ekonomimizin sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla bir dizi önemli iktisadi hedefler içeren Orta Vadeli Program'ın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

IHA5 Eylül 2024 Perşembe 21:59 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: OVP'nin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ekonomide yapılan Orta Vadeli Program ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

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Altun, "Vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak ve ekonomimizin sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla bir dizi önemli iktisadi hedefler içeren Orta Vadeli Program'ın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimiz tarafından bilimsel ölçütler ışığında titizlikle hazırlanan OVP'nin, sağlam temeller üzerine kurulu ekonomimizi daha da güçlendirecek bir mihenk taşı olacağına ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmada önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum" dedi.

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