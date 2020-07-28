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İletişim Başkanı Altun paylaştı: CİMER mesaj yağmuruna tutuldu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ayasofya Camii'nin açılması sonrası CİMER'in mesaj yağmuruna tutulduğunu belirten Altun, 'Sevinç ve gurur dolu binlerce mesaj için necip Milletimize teşekkür ediyoruz' dedi.

28 Temmuz 2020 Salı 17:54 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 17:54
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İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya, 89 yıl sonra esaretten kurtuldu. Tarihi yapı yeniden cami statüsünü kazandı. Müslüman alemini sevince boğan bu kararın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi mesaj yağmuruna tutuldu.

"SEVİNÇ VE GURUR DOLU BİNLERCE MESAJ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Vatandaşlarımız, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin yeniden ibadete açılması nedeniyle CİMER’i mesaj yağmuruna tuttu. Sevinç ve gurur dolu binlerce mesaj için necip Milletimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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