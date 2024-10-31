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İletişim Başkanı Altun: Reyting kaygısı infiale yol açmamalı

İstanbul'da 'Adalet ve Medya İlişkisi Adalet Mülkün Temeli, Medya Gerçeğin Sesi Paneli'nde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Reyting kaygısı infiale yol açmamalı. Bazen reyting kaygısıyla mağdurların acıları istismar ediliyor. Medya mahremiyete riayet etmeli.' dedi.

31 Ekim 2024 Perşembe 10:57 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Reyting kaygısı infiale yol açmamalı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da "Adalet ve Medya İlişkisi Adalet Mülkün Temeli, Medya Gerçeğin Sesi Paneli"nde konuştu.

Altun'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* Medya hak ihlallerini duyurmalı. Yargılama süreçlerinin şeffaf ilerlemesine katkı sağlamalı.

* Reyting kaygısı infiale yol açmamalı. Bazen reyting kaygısıyla mağdurların acıları istismar ediliyor. Medya mahremiyete riayet etmeli.

* Dezenformasyon, adaleti tesis etmenin önündeki en büyük engeldir.

* Dijital mecralar manipülasyona açık. Sosyal medyada dezenformasyon daha hızlı yayılıyor.

* Medya mensubu daima masumiyet karinesi ilkesine saygı göstererek haber hazırlamalıdır.

* Medya kuruluşları, hukukun son derece önemli bir ihtisas alanı olduğunu göz önünde bulundurmak zorundadır.

* Yargı sürecinde eksik veya yanlış bilgilerle taraflı haber yapma, ön yargı oluşturma kamuoyunda yargısız infaza sebep olabilmektedir.

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