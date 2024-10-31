Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da "Adalet ve Medya İlişkisi Adalet Mülkün Temeli, Medya Gerçeğin Sesi Paneli"nde konuştu.
Altun'un açıklamalarından satır başları şöyle:
* Medya hak ihlallerini duyurmalı. Yargılama süreçlerinin şeffaf ilerlemesine katkı sağlamalı.
* Reyting kaygısı infiale yol açmamalı. Bazen reyting kaygısıyla mağdurların acıları istismar ediliyor. Medya mahremiyete riayet etmeli.
* Dezenformasyon, adaleti tesis etmenin önündeki en büyük engeldir.
* Dijital mecralar manipülasyona açık. Sosyal medyada dezenformasyon daha hızlı yayılıyor.
* Medya mensubu daima masumiyet karinesi ilkesine saygı göstererek haber hazırlamalıdır.
* Medya kuruluşları, hukukun son derece önemli bir ihtisas alanı olduğunu göz önünde bulundurmak zorundadır.
* Yargı sürecinde eksik veya yanlış bilgilerle taraflı haber yapma, ön yargı oluşturma kamuoyunda yargısız infaza sebep olabilmektedir.