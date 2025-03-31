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İletişim Başkanı Altun, şehit savcı Kiraz'ı andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit oluşunun 10. yılında rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 11:48 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun, şehit savcı Kiraz'ı andı
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Altun, sosyal medya hesabından şehit Mehmet Selim Kiraz'ın fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Adaletin tecellisi için görevini ifa ederken, hain bir terör saldırısıyla şehadet şerbetini içen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum.

Şehit Mehmet Selim Kiraz, hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi için ömrünü adamış, devletimize hizmet etmiş biriydi. Görevini en yüksek ahlak ve sorumluluk duygusuyla yerine getiren savcımız, milletimizin vicdanında ve tarihimizde adaletin simgesi bir isim olarak yer edinmiştir ve her daim böyle hatırlanmaya da devam edecektir. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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