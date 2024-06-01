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  • Türk gazeteci FETÖ'cülerin saldırısına uğramıştı... İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki
Güncel

Türk gazeteci FETÖ'cülerin saldırısına uğramıştı... İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'de FETÖ'cülerin saldırısına uğrayan Türk gazeteciye Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Altun, 'Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz.' dedi.

1 Haziran 2024 Cumartesi 22:12 - Güncelleme:
Türk gazeteci FETÖ'cülerin saldırısına uğramıştı... İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki
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Fahrettin Altun, ABD'de bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Yunus Paksoy için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Altun sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Sayın Paksoy ile maruz kaldığı alçak saldırı sonrası görüşmemde de kendisine belirttiğim üzere, ilgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hak ettiği cezayı alması için ABD'li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hakikatperver gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçluyuz.

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