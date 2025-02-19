Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü" panelinde açıklamalarda bulundu.
İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından sarı başları şöyle;
* Türkiye olarak ciddi riskler alarak elimizi taşın altına koyduk. Suriyeli kardeşlerimizin hep yanında olduk.
* İnsani dış politika anlayışımızla 2011'den itibaren Suriye'de vicdanın en büyük temsilcisi olduk.
* Türkiye, uluslararası toplumun görmezden geldiği milyonlarca insana kucak açarak insanlığa umut olmuştur.