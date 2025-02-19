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İletişim Başkanı Altun'dan Suriye mesajı: Türkiye olarak elimizi taşın altına koyduk

'Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü' panelinde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Türkiye olarak ciddi riskler alarak elimizi taşın altına koyduk. Bir yandan uluslararası terör örgütleriyle mücadele ederken diğer yandan milyonlarca insana kucağımızı açtık ' dedi.

HABER MERKEZİ19 Şubat 2025 Çarşamba 10:30 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan Suriye mesajı: Türkiye olarak elimizi taşın altına koyduk
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü" panelinde açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından sarı başları şöyle;

* Türkiye olarak ciddi riskler alarak elimizi taşın altına koyduk. Suriyeli kardeşlerimizin hep yanında olduk.

* İnsani dış politika anlayışımızla 2011'den itibaren Suriye'de vicdanın en büyük temsilcisi olduk.

* Türkiye, uluslararası toplumun görmezden geldiği milyonlarca insana kucak açarak insanlığa umut olmuştur.

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