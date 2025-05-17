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İletişim Başkanı Altun: Türkiye sadece tarafları değil, kalpleri de bir araya getiriyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Türkiye'nin barış diplomasisine ilişkin İngilizce paylaşım yaptı. Altun, paylaşımında 'Türkiye, krizlerin ortasında yalnızca tarafları değil, aynı zamanda gönülleri de bir araya getiriyor.' ifadelerini kullandı.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 09:52 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Türkiye sadece tarafları değil, kalpleri de bir araya getiriyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye olarak bugün, hem bölgemizde hem de küresel düzlemde güvenilir bir arabulucu ve barış diplomasisinin öncü savunucusu olarak varlık gösteriyoruz. Barış, adalet ve istikrar için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin barış diplomasisine ilişkin İngilizce paylaşım yaptı.

Türkiye'nin krizlerin ortasında yalnızca tarafları değil, aynı zamanda gönülleri de bir araya getirdiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Barış için el uzatıyor, umudu yeşertiyor ve çözümün bir parçası oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve vizyoner liderliğinde diplomasiyi temel alan, karşılıklı anlayışa dayanan ve adalet merkezli bir dış politika izliyoruz. Türkiye olarak bugün, hem bölgemizde hem de küresel düzlemde güvenilir bir arabulucu ve barış diplomasisinin öncü savunucusu olarak varlık gösteriyoruz. Barış, adalet ve istikrar için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

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