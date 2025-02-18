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İletişim Başkanı Altun: Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkileri medya ve iletişim alanında daha da güçlendirecek önemli bir adım attık

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ukrayna Kültür ve Stratejik İletişim Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

AA18 Şubat 2025 Salı 19:01 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkileri medya ve iletişim alanında daha da güçlendirecek önemli bir adım attık
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkileri medya ve iletişim alanında daha da güçlendirecek önemli bir adım attık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy'nin huzurlarında imzaladığımız mutabakat zaptı, iki ülke arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik edecek. Bu işbirliğinin, medya ve iletişim alanında ortak projeler geliştirilmesine ve karşılıklı anlayışın derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Her iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum."

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