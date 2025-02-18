Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkileri medya ve iletişim alanında daha da güçlendirecek önemli bir adım attık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy'nin huzurlarında imzaladığımız mutabakat zaptı, iki ülke arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik edecek. Bu işbirliğinin, medya ve iletişim alanında ortak projeler geliştirilmesine ve karşılıklı anlayışın derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Her iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum."